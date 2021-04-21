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    İsrail'de füze fabrikasında patlama

    Ülkenin kuzeyindeki fabrikada yaşanan patlama kameraya yansıdı.
    • AA
    • 21.04.2021 - 15:12
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 15:53
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    İsrail'de füze fabrikasında patlama

    İsrail'deki bir füze fabrikasında test sırasında patlama yaşandı.

    Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Ramla kenti yakınlarında bulunan Tomer füze fabrikasında patlama meydana geldi.

    TEST SIRASINDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

    Patlamanın "rutin bir test" sırasında meydana geldiğinin düşünüldüğü ve şu ana kadar can kaybı bildirilmediği ifade edildi.

    Gazeteye konuşan bölge sakinleri, patlama sesi duyduklarını ve fabrikanın bulunduğu bölgeden duman yükseldiğini aktardı.

    İsrail'de füze fabrikasında patlama VİDEO

    FABRİKANIN AÇIKLAMASI

    Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, patlamanın istisnai bir durum olmayan kontrollü bir test olduğu öne sürüldü.

    Savunma yetkililerinin patlamayla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.

    Tomer şirketi, İsrail ordusu ve diğer İsrail savunma sistemleri tarafından kullanılmak üzere füzeler üretiyor.

    İsrail de füze fabrikasında patlama #1

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