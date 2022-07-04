İsrail'de Gazeteci Ebu Akile'yi öldüren kurşun, ABD'de incelendi

Filistin’de görev yaparken vurulan Ebu Akile’yi öldüren kurşun, ABD’de incelendikten sonra Filistinli yetkililere teslim edildi.

İsrail güçleri, Al Jazeera Muhabiri Ebu Akile’yi, üzerinde ‘basın’ yazan çelik yelek olmasına rağmen sırtından vurarak ölümüne neden olmuştu.

Akile’yi öldüren kurşun ABD’de de başlatılan soruşturma kapsamında incelenerek iade edildi.

İHA’nın haberine göre; Filistin Adalet Bakanı Muhammed eş-Şelalide Washington’un talebi üzerine mayıs ayında işgal altındaki Batı Şeria’da gazeteciyi öldüren kurşunun soruşturma için uzmanlara teslim edildiğini söyleyerek, "Mermi iade edildikten sonra tarafımızca da incelendi ve üzerinde bir değişime rastlanmadı" dedi.

İsraillilerin de soruşturmalara katıldığı yönündeki iddialara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını söyleyen Şelalide, ABD ile resmi prosedürlere uyduklarını ve kurşunu etik ve yasal gerekçelerle teslim ettiklerini söyledi.

“ABD’nin cinayeti işleyenin peşine düşmesi bekleniyor"

Şelalide, gazeteciyi öldürenin bulunup cezalandırılmasını istediklerini söyleyerek, "Önemli olan bu cinayeti işleyen kişinin yakalanıp hesabının sorulması. Ebu Akile, ABD vatandaşı olduğu için ABD’nin sadece soruşturmayı önemsemesinin yanı sıra cinayeti işleyenin peşine düşmesi de bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Şelalide, ABD soruşturmasının sonuçlarının kendilerine ulaşmadığını kaydederek, soruşturma konusunda kararlı olduklarını belirtti.