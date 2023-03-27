İsrail'deki grevlere yurt dışındaki misyonlardan destek Büyükelçilikler ve konsolosluklara grevlere katılma talimatı verildi. Dışişleri Bakanlığı, faaliyetlerini sadece acil hizmetlerle sınırlı tutma kararı aldı.

AA

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yargı reformu girişimi tepkilerle karşılaştı.

Ülkede protestolar, iç savaş uyarılarının gölgesinde haftalardır devam ediyor.

İsrail büyükelçiliklerinden destek kararı

Yargı düzenlemesine karşı yapılan grevlere dünya genelindeki İsrail büyükelçilikleri ve konsolosluklarının da katıldığı bildirildi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesini askıya almamasına İsrail’deki farklı meslek gruplarının tepkileri büyüyor.

Grevlere katılma talimatı

The Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan habere göre dünya genelindeki İsrail büyükelçiliklerine, Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı düzenlenen grevlere katılma talimatı verildi.

Faaliyetler sınırlı tutulacak

İsrail’deki en büyük işçi sendikası Hastadrut’un genel greve gitme kararı almasının ardından, Dışişleri Bakanlığı'nın da ülke içindeki ve dışındaki faaliyetlerini durduracağı ve faaliyetlerini sadece acil hizmetlerle sınırlı tutacağı belirtildi.

Netanyahu Savunma Bakanı'nı görevden aldı

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan, kendi partisi Likud’dan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden almıştı.

Başbakan Netanyahu’nun Gallant'ı görevden alarak yargı düzenlemesi konusunda geri adım atmayacağı mesajını vermesi, yüz binlerce İsrailliyi sokaklara döktü ve ülkedeki siyasi krizi derinleştirdi.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı reformu

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.