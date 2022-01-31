İsrail'de gündem, Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret

İsrailli yetkililer, Erdoğan ile Herzog arasında yapılacak görüşmeye ilişkin görüşlerini paylaştı. Herzog'un Ankara ile kendi görüşmelerini yürüttüğü belirtildi.

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı Herzog'un şubatın başında, yani ilk yarısında bir ziyareti söz konusu. Bu ziyaretle birlikte İsrail Türkiye ilişkilerinde yeni bir dönem başlayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN-HERZOG GÖRÜŞMESİ İSRAİL'İN GÜNDEMİNDE

Gözler, Herzog'un Türkiye'ye yapmayı planladığı ziyarete çevrilirken, The Times of Israel gazetesi, İsrail'de ortaya çıkan görüşleri aktardı.

İsrailli yetkililerin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ile Ankara'da görüşme gerçekleştirme önerisinin, Türkiye ile ilişkilerin gelecekte iyileştirilmesi için bir "deneme alanı" olarak görüldüğünü söylediği belirtildi.

ŞUBATTA ZİYARET İHTİMALİ

Erdoğan'ın, Herzog'un şubat ayı başlarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylediği, ancak ziyaretle ilgili başka ayrıntı vermediği aktarıldı.

Herzog'un sözcüsü, Erdoğan'ın açıklaması hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak yetkililer ziyaretle ilgili görüşmeleri doğruladı.

"HERZOG TÜRKLERLE KENDİ GÖRÜŞMELERİNİ YÜRÜTÜYOR"

İsrailli bir yetkili, Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkede siyasi sembolik bir figür olduğunu, "her halükarda Türklerle kendi görüşmelerini yürüttüğünü" ifade etti.

"ERDOĞAN, CİDDİYETİNİ GÖSTERDİ"

Başka bir yetkili, "Her türlü sembolik şey olabilir. Örneğin, karşılıklı elçi atanması veya ekonomik anlaşmalar." dedi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail ile yeniden ilişkiler kurulması noktasında "ciddiyetini gösterdiğine" dikkat çekildi.



