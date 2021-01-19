İsrail'de günlük en yüksek koronavirüs vakası kaydedildi

Ülkede son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 21 yeni vaka tespit edildi.

İsrail'de son 24 saate ilişkin koronavirüs bilançosu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 100 bin koronavirüs testi yapıldığı, bunlardan 10 bin 21'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Bu, ülkede ilk vakanın tespit edildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de toplam vaka sayısı 562 bin 167'ye yükseldi.

İSRAİL'DE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Uygulanan karantinaya rağmen vaka sayılarının giderek arttığı ülkede, son bir günde 44 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 4 bin 49'a çıktığı ifade edildi.

10 hamile kadının da aralarında bulunduğu 1114 hastanın durumunun ise ağır olduğu kaydedildi. Öte yandan ülkede 2 milyon 185 bin 113 kişiye koronavirüs aşısının ilk dozu, 420 bin 15 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

AKTİF VAKA SAYISI ARTIYOR

Ülkede geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 81 bin 59'a çıktı.

Kabine, bugün yapılacak toplantıda uluslararası uçuşların durdurulması ve 27 Aralık 2020'de başlayan üçüncü karantinanın uzatılması gibi yeni olası önlemleri görüşecek.

İsrail yönetimi, 27 Aralık 2020'de yumuşatılmış karantina uygulamasını başlatmış ancak vaka sayalarındaki artış nedeniyle 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.