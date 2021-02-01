Haham Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazede salgın önlemleri göz ardı edildi. Yetkililer, manzarayı sert bir dille eleştirdi.

İsrail'de üç ay önce koronavirüse yakalanan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, 99 yaşında yaşamını yitirdi.

Cuma günü durumu kötüleşen Soloveitchik, pazar sabahı hayatını kaybetti.

Salgın döneminde binlerce kişi, hahamın cenaze törenine katılırken polis, katılımcı sayısını sınırlandırmak için Yahudi eğitim kurumu Yeşiva'nın yetkililerinden yardım istedi.

CENAZE TÖRENİNDE İZDİHAM

Kalabalığı engellemek için barikatlar kuruldu, cenazeye giden yaklaşık 20 otobüs polis tarafından durduruldu. Ancak tüm bu önlemler yeterli olmadı.

Sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe sayanlar, Haham Soloveitchik'i son yolculuğuna uğurladı. Kalabalık, kameraya yansıdı.

İsrail'de hahamın cenazesinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı ViDEO

"DAHA ÇOK CENAZEYE YOL AÇACAK BİR CENAZE"

İsrailli bazı politikacılar, cenaze törenine çok sayıda insan katılımıyla Sağlık Bakanlığı yönetmeliklerinin çiğnenmesine tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Yoav Kisch, "Bu, her yönden çok kötü. Kısıtlamalara karşı halkın tutumu zayıf. Polis gücü zayıf. Sağlık puanı başarısız olan bir cenaze." dedi.

Koronavirüse karşı tedbirlerin görmezden gelindiğine işaret eden Kisch, "Maalesef daha çok cenazeye yol açacak bir cenaze. Sonra da kısıtlamanın neden enfeksiyon oranlarını azaltmadığını merak ediyorlar." diye konuştu.

İsrail'de hahamın cenazesinde izdiham FOTO GALERi

"ÇOĞU MASKESİZ"

Savunma Bakanı ve koalisyon ortağı Benny Gantz, "Milyonlarca aile ve çocuk evlerine kilitlenmiş ve kurallara uyarken, binlercesi cenazeyi dolduruyor ve çoğu maskesiz." ifadesini kullandı.

Gantz, müsamaha günlerinin sona erdiğini belirterek, "Ya herkes kilitlenir ya da herkes açılır." şeklinde konuştu.

SALGIN BİLANÇOSU

Koronavirüs kaynaklı şimdiye kadar 646 bin 277 vakanın görüldüğü İsrail'de 4 bin 796 ölüm yaşandı.