İsrail'de halk, erken genel seçimler için sandık başında

Seçimler, Netanyahu ve Lapid önderliğindeki blokların mücadelesine sahne oluyor. Resmi sonuçlar, en fazla 8 gün içinde açıklanacak.

İsrail'de 27'nci meclisi belirlemek üzere seçimler yapılıyor.

Peş peşe koalisyon krizlerinin yaşandığı ülkede son dönemde kurulan hükümetler, uzun ömürlü olamadı.

3,5 yılda yapılan beşinci seçim

Son seçim, 3,5 yılda yapılan beşinci seçim olarak kayıtlara geçti.

6 milyon 788 bin seçmen, Meclis'teki 120 milletvekilini belirlemek üzere ülke genelindeki 12 bin 393 sandıkta oy verme işlemine başladı.

En fazla 8 gün içinde açıklanacak

Akşam saat 22.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Sandık çıkış anketlerinin daha sonra açıklanması bekleniyor.

Resmi sonuçların en fazla 8 gün içinde açıklanması gerekiyor, ancak yerel basın resmi sonuçların bu hafta içinde sonuçlanacağını aktarıyor.

18 bin polis görevli

Dünya genelindeki 101 İsrail diplomatik misyonunda, 20 Ekim'den itibaren 4 bin 560 İsrailli seçmenden 3 bin 636'sı geçen hafta oylarını kullandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, yurt dışındaki katılım oranını yüzde 74 olarak açıkladı.

İsrail basınında, erken genel seçimlerde ülke genelinde 18 bin polisin görev yapacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'ndeki sınır kapıları kapatıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "emniyet teşkilatının tavsiyesi ve ülkenin genel durumuna binaen, işgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının bu bölgede yaşayan Filistinliler için kapatılmasına karar verildiği" ifade edildi.

Netanyahu ve Lapid'in mücadelesi

AA'nın haberine göre, yasak, 1 Kasım gece yarısı başlayıp, 2 Kasım gece yarısından önce kaldırılacak.

Ülkedeki seçimlerde, ülke tarihinin en uzun süre başbakanlık yapan ismi Binyamin Netanyahu, sağ müttefikleriyle iktidara dönmeyi, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki farklı görüşlerin bir araya geldiği karşıt blok ise bunu engellemeyi istiyor.