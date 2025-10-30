İsrail'de Harediler zorunlu askerliğe karşı sokakta

İsrail’in birçok noktasından gelen Harediler, sabah saatlerinden itibaren Batı Kudüs’teki Yitzhak Navon tren istasyonunda toplanmaya başladı.

Çok sayıda hahamın katılım çağrısı yaptığı protesto nedeniyle bölgede tren seferleri durduruldu, bazı ana yollar trafiğe kapatıldı ve kentte adeta hayat durdu.

Güvenlik gerekçesiyle bölgeye 2 bin polis konuşlandırıldı.

REKOR KATILIM

İsrail polisi protestoya yaklaşık 300 bin kişinin katılmasını beklediklerini açıklarken, Haredi kaynaklar sayının 500 bin kişiye ulaşabileceğini belirtti.

ZORUNLU ASKERLİK KRİZİ

Haredi toplumunun yıllardır talep ettiği “askerlik muafiyeti yasasının” çıkmaması üzerine patlak veren siyasi kriz, gösterilerin odak noktasını oluşturdu.

Yüksek Mahkeme’nin Haziran 2024’te aldığı karar doğrultusunda Haredi erkeklerin muafiyetine yasal dayanak kalmadığı için, hükümetten bu konuda adım atması istendi.

Ancak hükümetin yasa çıkaramaması nedeniyle Ultra-Ortodoks partiler bir süredir meclisi boykot ediyor.

Son olarak Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı milletvekilleri hükümetten çekildi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyonu azınlık hükümetine düştü.

GAZZE'YE YÖNELİK SOYKIRIM ASKER İHTİYACINI ARTIRDI

Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de süren çatışmaların yol açtığı asker ihtiyacı, Haredilerin orduya alınması tartışmasını yeniden alevlendirdi. Tevrat okullarında (Yeşiva) eğitim gören Haredilerin askere alınması konusu, İsrail siyasetini derinden sarsmaya devam ediyor.

NETANYAHU'NUN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK

Koalisyon ortaklarının desteğini kaybeden Netanyahu’nun, Haredilerin taleplerini yerine getirememesi halinde erken seçim baskısıyla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor. İsrail’deki siyasi gözlemciler, yaşanan krizin hükümetin geleceğini belirleyecek en önemli başlıklardan biri olduğuna dikkat çekiyor.