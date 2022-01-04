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    İsrail'de helikopter düştü: 2 pilot öldü

    Helikopter kazasında 2 pilotun cansız bedenine ulaşıldı. Yaralı bir kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
    • AA & Ensonhaber
    • 04.01.2022 - 07:16
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    İsrail'de helikopter düştü: 2 pilot öldü

    İsrail'de helikopter kazası yaşandı.

    Helikopter, Hayfa'daki Deniz Araştırmaları Merkezi açıklarında düştü.

    KAZANIN BİLANÇOSU

    Kazanın ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 2 pilotu kazada öldü.

    Helikopterden çıkarılan üçüncü kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

    KAYIPLARIN BULUNMASI İÇİN İŞARET FİŞEĞİ ATILDI

    Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, kayıp mürettebatın bulunması için bölgede işaret fişeği kullanıldığı görüldü.

    İsrail resmi makamlarından konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

    İsrail de helikopter düştü: 2 pilot öldü #1

    İsrail de helikopter düştü: 2 pilot öldü #2


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