İsrail'de hükümet ile ordu arasında akaryakıt anlaşmazlığı İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin Gazze Şeridi’ne hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıt girişine izin verileceğini açıklamasına İsrail Başbakanlığı'ndan yalanlama geldi. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediği belirtildi.

İHA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıksız bir şekilde hedef gözetmeksizin Gazze Şeridi'ni bombalaya devam ediyor.

Elektriğin olmadığı bölgede jeneratörleri çalıştıran akaryakıtın da tükenmesiyle hastaneler hizmet veremez duruma geldi.

İsrail'de akaryakıt anlaşmazlığı

Saldırılarını sürdüren İsrail'de Başbakanlık ile Genelkurmay Başkanlığı arasında Gazze Şeridi'ne akaryakıt tedariki konusunda anlaşmazlık yaşanıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yaptığı açıklamada akaryakıtın bitmesi halinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde kullanılmak üzere akaryakıtın bölgeye tedarikine izin verileceğini belirterek, "Bu noktaya kadar akaryakıt girişine izin vermedik. Her gün Gazze Şeridi'ndeki durumu kontrol ediyoruz. Bir haftadan fazla süredir bize hastanelerdeki yakıtın biteceğini söylüyorlar ama bitmedi. O gün geldiğinde yakıt hastanelere gözetim altında aktarılacak ve bunun Hamas'ın askeri amaçlarına hizmet etmemesini sağlamak için her şeyi yapacağız" dedi.

Genelkurmay Başkanı'nı yalanladılar

Halevi'nin açıklamasının ardından harekete geçen İsrail Başbakanlığı, Halevi'nin açıklamalarını yalanlayarak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir transfere onay vermediğini vurguladı.

Refah Sınır Kapısı üzerinden 21 Ekim’den bu yana Mısır'dan Gazze Şeridi'ne geçen yardım tırlarının bölgeye akaryakıt tedarik etmesine izin verilmiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)