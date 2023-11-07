İsrail'de işletmeler, Gazze'ye saldırılar nedeniyle zor günlerden geçiyor Ülkede hem tüketiciler hem de işçilerden seferberlik kapsamında orduya katılanlar oldu. Bu gelişme nedeniyle talep düşerken, şirketler kapılarını kapattı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgede devam eden çatışmalar, İsrail ekonomisindeki gidişatı sekteye uğrattı.

Saldırılar, 488 milyar dolarlık ekonomide sarsıntılara yol açtı.

Binlerce işletme zor günlerden geçerken, kamu maliyesinde zorlanma yaşanıyor ve tüm sektörler krize sürükleniyor.

İsrail'de işletmeler zorda

İsrail'deki bir otelin "sadık" müşterileri, şirketi çöküşten kurtarmak üzere bağış çağrısı aldıklarını söyledi.

Financial Times'ın haberine göre, işletmenin 16 butik oteli, tahliye edilen bin kişi için açıldı. Hükümetin maliyeti karşılayamaması, İsrail ekonomisi için yaklaşan krizin habercisiydi.

Şirketin Operasyon Müdürü Lior Lipman, "Tedarikçilerimizden, yurt dışındaki bağlantılarımızdan, çalışanlarımızdan ve en iyi müşterilerimizden yardım istedik." dedi.

Çökme tehlikesi var

Mesajın çok "sert" olduğunu söyleyen Lipman, kendi kendilerini finanse edememeleri durumunda, işletmelerinin çökeceğine dikkati çekti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, tehlike altındaki şirketlere ve bölgelere en son koronavirüs salgını sırasında görülen ölçekte büyük miktarda nakit transferi sözü vermişti.

Yardım paketi yetersiz, kriterler çok katı

Netanyahu, "Muslukları açıyoruz, ihtiyacı olan herkese para pompalıyoruz." derken, birçok işletme yardım paketinin yetersiz kaldığını söylüyor.

Uygunluk kriterlerinin çok katı olduğu, önlemlerin büyük şirketlere hiçbir fayda sağlamadığı belirtiliyor.

Tel Aviv'e tepki: Hükümet bizi terk etti

İsrail Üreticiler Birliği Başkanı Ron Tomer, "Hükümet halkını terk etti." dedi ve ekledi:

Birçoğunun kayıp kazançları tam olarak tazmin edilmiyor. Bir sonraki maaş paketlerinde kötü bir şokla karşılaşacaklar."

Netanyahu'ya çağrı: Aklını başına topla

İsrail'de göreve çağrılan 350 bin yedek asker, iş gücünün yüzde 8'ine tekabül ediyor.

Geçtiğimiz hafta 300 önde gelen İsrailli ekonomistten oluşan bir grup, Netanyahu'ya "aklını başına topla" şeklinde çağrı yaptı.