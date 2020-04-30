İsrail'de korona bilançosu: 219 ölüm

Koronavirüs salgınında İsrail'deki toplam vaka sayısı 15 bin 870'e yükseldi.

İsrail'de koronavirüs vakası ve hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

219 KİŞİ KORONADAN ÖLDÜ

Böylece ülkedeki koronavirüs kaynaklı can kaybının 219'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 36 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 870'e çıktığı bildirildi.

8 BİN 412 KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada, ayrıca hastalardan 117'sinin durumunun ağır olduğu, 8 bin 412 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.