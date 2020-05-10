İsrail'de korona nedeniyle can kaybı 247'ye çıktı

İsrail'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 247'ye, vaka sayısı 16 bin 454’e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan iki hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece ülkedeki korona kaynaklı can kaybının 247'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 18 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 454’e çıktığı bildirildi.

11 BİN 376 KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, hastalardan 79’unun durumunun ağır olduğu, 11 bin 376 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de korona önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.