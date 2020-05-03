İsrail'de korona ölümleri 229'a çıktı

İsrail'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 229'a, vaka sayısı 16 bin 185'e yükseldi.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, korona teşhisi konulan 4 hastanın daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Böylece ülkedeki korona kaynaklı can kaybının 229'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, 84 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 16 bin 185'e çıktığı bildirildi.

9 BİN 593 KİŞİ İYİLEŞTİ

Açıklamada ayrıca, hastalardan 105'inin durumunun ağır olduğu, 9 bin 593 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.