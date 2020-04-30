İsrail'de koronadan ölenlerin sayısı 215'e yükseldi

52 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle İsrail'de toplam vaka sayısı 15 bin 834'e çıktı.

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, koronavirüs teşhisi konulan 3 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede böylelikle koronavirüs kaynaklı can kaybının 215'e ulaştığı, 52 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 15 bin 834'e yükseldiği bildirildi.

115 HASTANIN DURUMU AĞIR

Hastalardan 115'inin durumunun ağır olduğu, 8 bin 233 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

İsrail'de koronavirüs önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, salgın nedeniyle İsrail'de ikamet edenler hariç tüm yabancıların ülkeye girişine yasak getirmişti.