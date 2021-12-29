İsrail’de kuş gribi salgını: 5000 göçmen turna öldü

İsrail'de ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) sebebiyle 5000’den fazla turna öldü.

İsrail’de baş gösteren kuş gribi nedeniyle göçmen kuşların doğal uğrak yeri olduğu ifade edilen Hola Gölü’nde, yaklaşık 5000 bin turna salgın sebebiyle öldü.

"İSRAİL'DE YABAN HAYATA VERİLEN EN CİDDİ ZARAR"

Konu hakkında açıklama yapan İsrail Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg “Ülkenin tarihinde yaban hayatına verilen en ciddi zarar. Hasta sazlıkta kuş gribinden 5000 turna öldü ve hasarın boyutu hala belirsiz” dedi.

YÜZBİNLER CE TAVUK DA ÖLDÜ

Bakan Zandberg salgının devam ettiği tabiat parkında incelemelerde bulunduğunu ve kuş gribinin turnaların yanı sıra yüzbinlerce tavuğu da öldürdüğünü belirtti.

"ÖLÜ KUŞLARA DOKUNMAYIN" UYARISI

İsrail Tabiat ve Parklar Kurumu yaptığı açıklamada Hola Tabiat Parkı’ndaki kuş gribi salgınının sürdüğü ve Hola Gölü çevresinde 5000 ölü kuş bulunduğunu belirtti. Yetkililer, göl ve çevresinde ölü kuşların temizlenme çalışmalarının yapıldığını ve parkın 1 Ocak’a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını ifade etti. Yetkililer ayrıca halkı uyararak ölü kuşlara dokunulmaması gerektiğini belirtti.