İsrail'in kuzeyinde, Lag BaOmer Bayramı kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle 44 kişinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in kuzeyinde, Yahudilerin Lag BaOmer Bayramı faciaya dönüştü.

Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu.

Olayda ağır yaralananlar olduğu bilgisi üzerine bölgeye 6 ambulans helikopter gönderildi, çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

44 ÖLÜ 103 YARALI

Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ayrıca, bölgede bir sahra hastanesi kurulduğu, yoğunluktan dolayı telefon şebekelerinde sorun yaşandığı dile getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsrail polisinin Meron Dağı'ndaki izdihama ilişkin soruşturma başlattığı da kaydedildi.

"AĞIR FELAKET"

Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayınladığı mesajda, olayın "ağır felaket" olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi.

İsrail basını, daha önce geçtiği haberlerde, Meron Dağı'ndaki kutlamalarda sahnenin çöktüğünü aktarmış ancak daha sonra bölgede izdiham yaşandığını aktarmıştı.

İsrail'de Lag BaOmer Bayramı faciaya dönüştü VİDEO

