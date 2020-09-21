Kalabalık grup, Başbakan Netanyahu'nun istifasını istedi. Güvenlik güçleri, bazı göstericileri gözaltına aldı.

İsrail'de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki için biraraya geldi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye koronavirüs karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.

"BİBİ EVİNE DÖN"

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı tişört ve maske takan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" şeklinde slogan attı.

Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis, protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları yönünde uyarıda bulundu.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteri ViDEO

ARAÇLA EZME GİRİŞİMİ SON ANDA ÖNLENDİ

Öte yandan kimliği açıklanmayan bir kişi, aracını protestonun yapıldığı meydandaki göstericilerin üzerine sürmek istedi.

Araç meydana ulaşmadan durdurularak şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

İsrail'de protestocuları ezme girişimi son anda önlendi ViDEO

NETANYAHU TEPKİLERİN ODAĞINDA

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam ediyor.

Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.

Karantinada protestolara izin verilmiş, katılımcı sayısına kısıtlama getirilmemişti.