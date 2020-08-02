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Ülkenin birçok noktasında sokaklara çıkan protestocular, Netanyahu'ya tepkilerini dile getirdi.

İsrail'de 2 ayı aşkın süredir Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Ülkede binlerce kişi, hükümetin koronavirüsle mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu'ya karşı sokaklara döküldü.

Gösterilere, Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin 260 farklı noktasında devam edildi.

NETANYAHU'YA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Kudüs'te binlerce kişinin, Başbakanlık konutu önünde toplandığını bildirdi.

Yerel basında, gösterilerin ilerleyen saatlerde daha da büyümesinin beklendiği belirtildi.

İsrail'de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor ViDEO