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    İsrail'de Netenyahu karşıtı gösteriler düzenlendi

    İsrail'de Netenyahu karşıtı gösteriler düzenlendi

    Koronaviürüs nedeniyle protestolara getirilen kısıtlamalar kaldırılınca binlerce Netenyahu karşıtı gösterici sokağa döküldü.
    • AA
    • 18.10.2020 - 03:34
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 04:04
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    İsrail’de 4 ayı aşkındır, koronavirüs salgınını kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

    18 Eylül’de başlayan karantina gerekçesiyle halkın evlerinden 1 kilometre uzaktaki gösterilere katılması yasaklanmıştı.

    Netanyahu hükümeti yasağın koronavirüs salgınını kontrol altına almak için getirildiğini savunurken, muhalefet bunun gösterileri engellemeyi amaçladığını dile getirmişti.

    İsrail'de Netenyahu karşıtı gösteriler düzenlendi VİDEO

    YASAKLAR BU HAFTA KALDIRILMIŞTI

    İsrail yönetimi bu hafta gösterilere getirilen kısıtlamayı kaldırmıştı.

    Hakkındaki yolsuzluk davası ve koronavirüs sürecini yönetemediği gerekçesiyle Netanyahu’nun istifası için düzenlenen gösterilerin en önemli adresi Batı Kudüs’teki Başbakanlık konutu oldu.

    Bazı göstericiler "Suç başbakanı" yazılı tişörtler giyerken, bazıları "Yolsuzluğa karşı mücadele edeceğiz", "Artık git" yazılı pankartlar taşıdı.

    İsrail de Netenyahu karşıtı gösteriler düzenlendi #1

    "BİBİ EVİNE GİT"

    20 binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Bibi (Netanyahu) evine git" sloganları atıldı.

    Polis, gösterilerin yapıldığı meydana giden yolları trafiğe kapattı.

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