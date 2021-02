İsrail’de nüfusun yüzde 45’i aşılandı

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları devam ederken, 8 milyon 655 bin 535 nüfuslu İsrail’de nüfusun neredeyse yarısı aşılandı.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele sürerken aşılama kampanyaları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Aşılamanın yoğun bir şekilde sürdüğü İsrail’de 4 milyon kişi aşılandı. Resmi kaynaklara göre, 8 milyon 655 bin 535 nüfusu olan İsrail’de nüfusun yüzde 45’ine ilk doz aşı yapıldı.

Nüfusunun yüzde 30’una ise ikinci doz yapıldı. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada, 50 yaşın üzerindeki kişileri aşı olmaya çağırmış ve 50 yaş üzerindeki 570 bin kişinin henüz aşılanmadığını aktarmıştı.

YEŞİL PASAPORT PLANI

Netanyahu, halkı aşıya teşvik etmek için “Yeşil Pasaport” projesinin uygulanmasının planladığını açıkladı.

Yeşil Pasaport planına göre, aşılanmış kişiler Yeşil Pasaport ile tiyatro ve sinema salonlarına girebilecek, spor etkinliklerini takip edebilecek, yurt dışına uçabilecek, restoranlara girebilecek.

İsrail’de ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı ile 20 Aralık 2020 tarihinde aşılama kampanyası başlatılmıştı.

İsrail’de toplam koronavirüs vaka sayısı 740 bin 527’ye yükselirken koronavirüsten kaynaklı can kaybı 5 bin 486 olarak açıklandı.

"AHLAKİ VE EKONOMİK BAŞARISIZLIK"

İsrail’de nüfusun yüzde 45’i aşılanırken dünya genelinde aşıların büyük bir kısmının zengin ülkeler tarafından alınması çeşitli sorunları da beraberinde getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ocak ayının başında düzenlediği basın toplantısında, dünyanın feci bir ahlaki başarısızlığın eşiğinde durduğuna dikkat çekmişti.

Covid-19 salgınının sağlık ve ekonomi ile yakından bağlantılı olduğunu ve herkesin bu işte birlikte olduğunu ifade eden Ghebreyesus, "Covid-19 salgınını her yerde sona erdirene kadar, hiçbir yerde sona erdiremeyeceğiz. Zengin ülkeler aşı yaparken, dünyanın en az gelişmiş ülkeleri bunu izliyor. Her geçen gün ülkeler arasındaki uçurum daha da büyüyor” demişti. Ghebreyesus, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Birliği Sağlık Bakanları ve Maliye Bakanları ile konuşacağını ifade ederek, “Onlara Afrika'da Covid-19 aşılarının yaygınlaşmasını hızlandırmak, hayat kurtarmak ve ekonomilerini yoluna koymak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızı söyleyeceğim. Dünyanın geri kalanı da sorumluluk almalı." ifadelerini kullanmıştı.