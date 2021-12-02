İsrail’de polis özel harekat ekibi, ulusal terörle mücadele birimine dönüştürüldü

Yamam ismi ile bilinen özel harekat ekibinin, ulusal terörle mücadele birimi olarak görev yapacağı duyuruldu.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Naftali Bennett, polis teşkilatı içinde İbranice kısaltmasıyla ‘Yamam’ ismiyle tanınan özel harekat ekibinin, bundan sonra "ulusal terörle mücadele birimi" olarak görev yapacağını duyurdu.

Yeni birimin kuruluşu dolayısıyla ilgili bakanlar ve güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimlerin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Bennett, İsrail'deki diğer güvenlik teşkilatlarıyla ortak biçimde 47 yıldır görev yapan polis özel harekat ekibi Yamam’ın unvanını ulusal düzeye çıkardıklarını açıkladı.

BÜTÇEDEN 3,17 MİLYAR DOLAR AKTARILACAK

Bennett, yeni birime başbakanlık bütçesinden ‘insan kaynağını artırması, harekat hazırlıklarını güçlendirmesi, silahlarını ve eğitim süreçlerini yükseltmesi’ için 3,17 milyon dolar aktarılacağını belirtti.

‘BATI ŞERİA’DA HAREKATLAR YÜRÜTTÜ’

Bennett, Yamam’ın İsrail ve Batı Şeria'da, ‘rehine kurtarma operasyonları, tehlikeli bölgelerde tutuklama’ gibi harekatlar yürüttüğünü söyledi.

‘SUİKAST VE TUTUKLAMA OPERASYONLARINDA YER ALDI’

Yerel basındaki haberlere göre Yamam, polis, asker ve istihbaratçı kimliği taşıyan bir birim niteliğinde; ancak katıldığı operasyonların resmi açıklamalarında ismi sıkça geçmiyor.

Arap basınına göre, Yamam, Filistin direniş hareketinden isimlere yönelik suikast ve tutuklama operasyonlarında ön saflarda yer aldı.