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    İsrail’de seyir halindeki motosiklet patladı: 1 ölü

    Ramla kenti yakınlarındaki Otoyol 431'de bir motosikletin patlaması sonucu sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.11.2021 - 00:03
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    İsrail’de seyir halindeki motosiklet patladı: 1 ölü

    İsrail’in Ramla kenti yakınlarındaki Otoyol 431’de sabahın erken saatlerinde seyir halindeki bir motosiklet bilinmeyen bir nedenle infilak etti. Patlamanın ardından polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, patlayan motorun sürücüsü 30 yaşındaki Musleh’in hayatını kaybettiği belirtilirken, İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada ise, Musleh’in Yafa kentinden bir suçlu olduğu ifade edildi.

    İsrail’de seyir halindeki motosiklet patladı: 1 ölü - Video

    SUÇ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

    Patlamanın nedenini netleştirmek için olay yerinde ekiplerin bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İsrail polisi, patlamanın arkasında suç teşkil eden bir olayın olabileceğini bildirdi.

    PATLAMA ANI ARAÇ KAMERASINDA

    Patlama anı ise, otoyolda seyir halindeki bir otomobilin araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletin otomobilin yanından geçmesinin ardından birkaç metre sonra patladığı görüldü.

    İsrail’de seyir halindeki motosiklet patladı: 1 ölü #1

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