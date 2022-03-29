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    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü

    İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak’da düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 21:52
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    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü

    İsrail’de bir hafta içinde ikinci silahlı saldırı düzenlendi.

    Başkent Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

    SALDIRGANIN AKIBETİ HENÜZ NETLİK KAZANMADI

    Silahlı saldırganın akıbeti henüz netlik kazanmazken, olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.

    İsrail basınında yer alan haberlerde, olay yerinde bir kişinin gözaltına alındığı fakat saldırıya karışıp karışmadığının belli olmadığı aktarıldı.

    27 MART'TA DA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Başbakan Naftali Bennett’in, saldırı ile ilgili yerel saatle 22.00’da savunma yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

    Öte yandan İsrail’in Hadera kentinde 27 Mart’ta terör örgütü DEAŞ üyesi 2 terörist tarafından otomatik silahlarla saldırı düzenlemiş, saldırıda, 2 polis hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü VİDEO

    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü #1

    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü #2

    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü #3

    İsrail’de silahlı saldırı: 5 ölü #4


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