İsrail'de siviller, saldırı tüfekleriyle silahlandırılacak Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, kitlesel silahlandırma için talimat verdiğini söyledi. İsrailli Bakan, "Şehirlerimiz için dünyayı alt üst edeceğiz" ifadesini kullandı.

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İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sivil İsraillileri silahlandıracaklarını söyledi.

Daha önce Filistinlilere yönelik ırkçı ifadeleriyle bilinen Ben-Gvir, sivillere saldırı tüfekleri vereceklerini belirtti.

10 bin tüfeği dağıtacaklar

Ben Gvir, bakanlık olarak 10 bin tüfek satın alacaklarını duyurdu. Halihazırda satın alınan 4 bin tüfek sınır noktalarına yakın İsrail kasabalarına gönderilecek.

Bu tüfeklerden aynı zamanda İsrail içindeki Yahudi-Arap şehirleri ve Batı Şeria'daki yerleşim birimlerine de sevk edilecek.

"Dünyayı alt üst edeceğiz"

Times of Israel'in haberine göre, silahlar ve teçhizat, İsrail Sınır Polisi kuvvetine bağlı sivil güvenlik ekiplerinin bulunduğu yüzlerce kasabaya dağıtılacak.

Ben-Gvir, "Şehirler korunsun diye dünyayı alt üst edeceğiz." şeklinde sözler sarf etti.

"Talimat verdim"

İsrailli Bakan, "Sivil güvenlik ekibinin kitlesel olarak silahlandırılması talimatını verdim." diye ekledi.

İsrail basını, sivil güvenlik ekiplerinin İsrail'in çevresindeki ve Batı Şeria'daki yerleşimlerdeki küçük kasaba ve toplulukların güvenliğini sağladığını aktardı.

Yanlış İHA alarmı

Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Sderot ve Gazze sınırına yakın kasabalara şüpheli İHA sızmasının yanlış alarm olduğunu duyurdu.

IDF, İsrail'e doğru ilerleyen hedefe Demir Kubbe önleme füzesinin ateşlendiğini belirtti, ancak bunun bir düşman İHA'sı olmadığı sonradan fark edildi.

Açıklamada, "Vatandaşlara yönelik herhangi bir tehdit yok." denildi.