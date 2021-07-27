İsrail'de son 4 ayın en yüksek koronavirüs vakası

Ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka, mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

İsrail, koronavirüs salgınında yüksek vakalarla karşı karşıya kaldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin bilançosunu açıkladı.

2 BİN 112 VAKA

Buna göre 2 bin 112 koronavirüs vakası tespit edildi, bunun da son 4 ayın en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana toplam vaka sayısı 863 bin 680’e, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 461’e yükseldi.

MART AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK VAKA

İsrail basınında yer alan haberlerde, Bakanlığın açıkladığı vaka sayısının mart ayından bu yana son 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu kaydedildi.

Nüfusu 9 milyonu aşan İsrail, antivirüs aşısı alan çok sayıda insana rağmen, ay başından bu yana enfeksiyon sayısında gözle görülür bir artışa tanık oluyor.

AKTİF VAKA SAYISI 13 BİNİ GEÇTİ

Vaka sayısındaki artış nedeniyle İsrail makamları, kapalı alanlarda dahi kaldırdığı maske zorunluluğunu yeniden getirmiş ve 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye dahil bazı ülkeleri kırmızı kategoriye alarak, vatandaşlarının bu ülkelere gitmesini yasaklamıştı.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana koronavirüs önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, geçen ay başında günlük vaka sayısı 20'nin altına düşmüştü.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 13 bini aşmış durumda.