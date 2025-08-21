İsrail’de tarihi göç dalgası: 2024 yılında 82 bin 700 kişi ülkeyi terk etti

İsrail Ordusu'nun, Gazze'ye yönelik soykırımı devam ediyor.

Dünyadan birçok ülke İsrail'e olan tepkisini ve yaptırımlarını artırırken ülke içinde de hükümete yönelik tepkiler sürüyor.

Birçok İsrailli ateşkesin sağlanarak rehinelerin geri getirilmesini istiyor.

İSRAİLLİLER ÜLKEYİ TERK ETMEYE DEVAM EDİYOR

Hükümet verilerine göre, 2024’te toplam 82 bin 700 İsrailli ülkeyi terk etti.

Bu rakam, aynı yıl ülkeye gelen yaklaşık 55 bin 280 kişiyi aştı ve İsrail'de nadir görülen bir negatif net göç oranı ortaya çıktı.

"UMUDUMUZU KESTİK"

İsrailli aktivist Mordekay, Netanyahu’nun savaş politikası nedeniyle ülkeyi terk edip ailesiyle Yunanistan’a gittiğini söyledi.

Gazze savaşının başlamasıyla ülkedeki "Sol kanadın zayıfladığını” belirten 42 yaşındaki aktivist "İsrail'den umudumuzu kestik. Hükümeti Ortadoğu'da barışı sağlayabilecek bir yapıya dönüştürme umudumuzu kaybettik" ifadelerini kullandı.

60 BİN ASKER ÇAĞIRILDI

Diğer yandan Hamas, ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini açıklamasına rağmen Tel Aviv yönetimi işgal planından geri adım atmıyor.

Savunma Bakanı Israel Katz, bugünkü açıklamasında Gazze Şeridi’nin işgali için 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağını duyurdu.