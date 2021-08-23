İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi.

İsrail'de, orduya ait zırhlı aracın devrildiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, zırhlı aracın taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildiği görüldü.

KAZADA YARALANAN OLMADI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin kuzeyindeki askeri bir üste meydana geldiği belirtti.

Ordu, kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

İsrail’de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi VİDEO