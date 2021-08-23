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    İsrail’de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi

    İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildi.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 22:32
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 22:35
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    İsrail’de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi

    İsrail'de, orduya ait zırhlı aracın devrildiği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, zırhlı aracın taşıyıcıya yüklendiği sırada devrildiği görüldü.

    KAZADA YARALANAN OLMADI

    İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, kazanın ülkenin kuzeyindeki askeri bir üste meydana geldiği belirtti.

    Ordu, kazada herhangi bir yaralanmanın olmadığını ve kazaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

    İsrail’de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi VİDEO

    İsrail’de taşıyıcıya yüklenen zırhlı personel taşıyıcı devrildi #1

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