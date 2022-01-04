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    İsrail'de vaka sayısında rekor kırıldı

    Son bir günde görülen vaka sayısı 10 bin 644 olarak kaydedildi. Toplam ağır hasta sayısı 117'ye çıktı.
    • AA
    • 04.01.2022 - 14:47
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 15:43
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    İsrail'de vaka sayısında rekor kırıldı

    İsrail'de son 24 saatte koronavirüs salgınının bilançosu belli oldu.

    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son bir günde tespit edilen 10 bin 644 vaka sayısıyla koronavirüs salgınında rekor seviye görüldü.

    EYLÜL 2020'DEN BU YANA EN YÜKSEK VAKA

    Bu oran, Omicron varyantının giderek etkisi altına aldığı İsrail'de, Eylül 2020'nin başından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi.

    AĞIR HASTA SAYISI

    Toplam ağır hasta sayısı 117'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana kaydedilen ölüm sayısı 8 bin 247'ye ulaştı.

    İsrail, geçen hafta vaka sayısında önemli bir artış kaydetse de günlük vaka sayısı 5 bini geçmemişti.

    İsrail de vaka sayısında rekor kırıldı #1


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