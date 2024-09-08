İsrail'de yaklaşık 500 bin kişiden Netanyahu'ya ateşkes çağrısı İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı ateşkes gösterisinde Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine anlaşmaya imza atmaları çağrısı yapıldı.

İHA

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve katliamları devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepkiler de sürüyor.

Gazze Şeridi'nde 6 esirin ölümünün ardından başkent Tel Aviv'de şiddetlenen gösteriler bugün de gerçekleşti.

500 BİN KİŞİ ATEŞKES İÇİN TOPLANDI

Yaklaşık 500 bin kişi Netanyahu'ya ateşkes ve esir anlaşmasına imza atması için çağrı yaptı.

İsrail Kanal 12 Televizyonu, bugün düzenlenen gösterilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen en büyük gösterilerden biri olduğu bilgisini geçti.

Protesto gösterisinde, “Philadelphia Koridoru esir çıkmazına dönüşüyor”, “Onları eve getirin”, “Binyamin Netanyahu İsrail'i öldürüyor” pankartları taşıyan göstericiler, Netanyahu aleyhinde sloganlar attı.

Protestocular Ayalon Otoyolu'nun girişini kısa süreliğine kapattı. Esirlerin serbest bırakılması için hükümete çağrıda bulunan göstericilere müdahale eden polis 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan Kudüs'teki gösteride ise, esir anlaşması isteyen göstericiler sokaklarda davullar çalarak, esirlerin serbest bırakılması için sloganlar attı.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN MÜZAKERELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde süren saldırılarının durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Netanyahu; İsrail ve uluslararası kamuoyunda, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in anlaşma taslağına eklediği maddelerin ve özellikle de Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphi Koridoru'nda kontrolünü sürdürme ısrarının müzakereleri zora soktuğu vurgulanıyor.

İSRAİLLİ ESİRLERİN AİLELERİ, NETANYAHU'YU ESİRLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU TUTMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu platform, son olarak "Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nda işgali sürdürmekte ısrar eden ve esir takası anlaşmalarını baltalayan" Netanyahu'yu esirlerin ölümünden sorumlu tutmuştu.

Netanyahu ise hükümetin kalan esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya varmakta kararlı olduğunu savunmuş ve anlaşma sağlanamamasının sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)