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    İsrail’de yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı

    İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde bir kişi oturduğu apartman dairesinde çıkan yangından penceresinin önündeki çamaşır ipinin üstüne çıkarak kurtuldu.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 00:44
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    İsrail’de yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı

    İsrail’in kuzeyindeki Hayfa kentinde Hillel Caddesi’nde bulunan bir apartmanın beşinci katında yangın çıktı.

    ÇAMAŞIR İPLERİNE ÇIKTI, HAYATI KURTULDU

    Yangın çıkan dairede mahsur kalan kişi, penceresinin önündeki çamaşır iplerine çıkarak hayatını kurtardı.

    İsrail’de yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı - Video

    3 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kontrol altına alınan yangında, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İsrail’de yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı #1

    İsrail’de yangından kaçan kişi çamaşır ipleri sayesinde hayatta kaldı #2


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