İsrail'de yargı düzenlemesine karşı protestolar 29. haftasında: Yüz binlerce kişi sokaklarda İsrail'deki koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı vatandaşların öfkesi dinmiyor. Protestoların 29. haftasında da sokaklara yüz binlerce insan indi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar hız kesmeden devam ediyor.

İsrailliler, her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenledikleri protestolarında 29'uncu haftaya girdi.

150 noktada süren gösteriler

Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 150 noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular, Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi'nin önünde toplandı.

"Demokrasi" sloganları atıldı

İsrail bayraklarıyla sık sık "demokrasi" sloganları atan göstericiler, koalisyon hükümetindeki aşırı sağcı politikacıları eleştiren pankart, döviz ve resimler taşıdı.

Muhalefet liderleri de ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilere katıldı.

Öte yandan, on binlerce gösterici, hükümetin yargı düzenlemesine karşı salı günü Tel Aviv'den başlattıkları yürüyüşte akşam saatlerinde Batı Kudüs'e ulaştı. Göstericiler, İsrail Meclisi yakınlarındaki parkta toplanarak çadır kurdu.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın Başkanı Yair Lapid de Batı Kudüs'e yürüyen göstericilere katıldı. Lapid, yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya seslenerek "İsrail ordusu ve yargı düzenlemesi arasında tercih yapmasını" istedi.

Bir grup gösterici de Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın İsrail'in kuzeyindeki evi önünde toplandı. Göstericiler, Gallant'tan hükümetin yargı düzenlemesine engel olmasını talep etti.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerinin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

Netanyahu hükümeti, yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz'da Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bıraktı

Hükümetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

İsrail basınında, Savunma Bakanı Gallant'ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı belirtilmişti.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.