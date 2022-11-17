Petrol
90.74
-2.28%
Euro
19.2388
-0.49%
Dolar
18.6163
0.14%
Altın
1.052
-0.67%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
315.699
0.43%
BTXN Coin
6.63
-5.42%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    İsrail'de yeni hükümet için bakanlık anlaşmazlığı yaşanıyor

    Savunma Bakanlığı'nı devralmak isteyen Smotrich, Netanyahu ile karşı karşıya geldi.
    • 17.11.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail'de yeni hükümet için bakanlık anlaşmazlığı yaşanıyor

    İsrail'de erken genel seçimi kazanan eski Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi.

    Bu görev, Netanyahu'ya 13 Kasım'da verildi.

    Hükümeti kurma süreci zorda

    Ancak bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık, Likud Partisi liderinin işini zorlaştırıyor.

    İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, hükümeti kurma sürecinde hâlâ anlaşmaya varılamadı.

    Savunma Bakanlığı çıkmazı

    Netanyahu ile Savunma Bakanlığı için talepte bulunan Dini Siyonizm Partisi lideri Bezalel Smotrich arasında bir anlaşmazlık olduğuna işaret edildi.

    İki lider arasında dün yapılan toplantının gergin bir havada geçtiği belirtilen haberde, Netanyahu'nun, Savunma Bakanlığı'nın Smotrich'e devredilmesinin ABD yönetimi ile bir çatışmaya yol açmasından endişe duyduğu ifade edildi.

    İsrail de yeni hükümet için bakanlık anlaşmazlığı yaşanıyor #1

    Netanyahu'yu sinirlendiren soru

    Siyonist lider Smotrich'in görüşmede Netanyahu'ya "Bir bakanı kimin atayacağını Amerikalılar mı belirliyor?" şeklinde söz söylediği, bunun üzerine Netanyahu'nun sinirlendiği iddia edildi.

    Jerusalem Post gazetesinin bugünkü haberinde ise Netanyahu'nun, güvenoyu almak için hükümetini İsrail Meclisi Knesset'e çarşamba gününü sunmayı planladığı bildirilmişti.

    Gazetenin haberinde, Netanyahu'nun tarih belirleyerek, Smotrich'e müzakerelerde iş birliği yapması ve taleplerini hafifletmesi için baskı yapmayı amaçladığı aktarılmıştı.

    İsrail de yeni hükümet için bakanlık anlaşmazlığı yaşanıyor #2

    1 Kasım seçimlerinden çıkan sonuç

    Son yıllarda erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına girilen İsrail'de, 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde eski Başbakan ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok, 120 sandalyeli Meclis'e 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazandı.

    Netanyahu'nun 28 gün süresi var

    Yasa gereği Netanyahu'nun, hükümeti kurmak için iki hafta uzatılabilecek şekilde 28 gün süresi bulunuyor.

    AA'nın aktardığına göre, Netanyahu hükümetinin güvenoyu alabilmesi için 120 milletvekili bulunan İsrail Meclisi'nde 61 vekilin desteğini alması gerekiyor.


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Gezgin yazar Hasan Aktaş, karavanla okurlarına ulaşıyor
    Kültür Sanat

    Gezgin yazar Hasan Aktaş, karavanla okurlarına ulaşıyor

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura takvimi belli oldu
    Emlak

    Sosyal konut projesinde ikinci etap kura takvimi belli oldu

    Görüş Bildir