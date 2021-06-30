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    İsrail’de yerleşim yerleri yakınında yangın

    Hayfa’da Neve Shaanan Mahallesi’nde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
    • İHA
    • 30.06.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:45
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    İsrail’de yerleşim yerleri yakınında yangın

    İsrail'de, Hayfa'daki yerleşim yerleri yakınında yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede büyüyerek etrafa yayıldı.

    İsrail Yangın ve Kurtarma Dairesi, yangının Hayfa'nın Neve Shaanan Mahallesi’ndeki yerleşim birimleri yakınında ormanlık alanda çıktığını bildirdi.

    Olay yerine 5 itfaiye ekibi gönderildi.

    BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

    Çok sayıda bina kısa sürede tahliye edildi.

    Hayfa Belediyesi çalışanları, bölge sakinlerine yardım etmeleri için olay yerine sevk edildi.

    Olayda ölen veya yaralanan sayısına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

    İsrail’de yerleşim yerleri yakınında yangın VİDEO

    İsrail’de yerleşim yerleri yakınında yangın #1

    İsrail’de yerleşim yerleri yakınında yangın #2

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