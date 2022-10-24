İsrail'deki seçimlerde Filistinlilere 'sandığa gidin' çağrısı

Filistinli vekil Abbas, "Arap seçmen sandığa giderse, yeni başbakanın kimliğini belirleyebilir" dedi.

İsrail, yine hükümet kriziyle konuşuluyor.

Ülkede son 4 yılda beşinci defa erken genel seçim düzenlenecek. Seçimin tarihi, 1 Kasım olarak belirlendi.

Seçim yarışı, ülkede 15 yıl başbakanlık yapmış Likud Partisi lideri Binyamin Netanyahu ve sağ müttefikleri, bunun karşısında sağ, merkez, merkez sol ve Arap partilerin "Netanyahu karşıtı bloku" arasında yaşanacak.

İsrail'de anket sonuçları

Anketler, Netanyahu blokunun 59-60 milletvekilinde kaldığını ve 120 sandalyeli Meclis'te 61 milletvekili çıkartarak iktidara gelmesinin zor olduğunu gösteriyor.

İsrail vatandaşı Filistinli Milletvekili Mansur Abbas, liderliğini yaptığı Ra'am Partisi ile 2021'deki seçimlerde Meclis'te dört sandalye kazanmayı başardı.

Filistinlilere sandık çağrısı

Abbas, 1 Kasım'daki erken genel seçimlerde Filistinlilere sandığa gitme çağrısı yaparak, Arap seçmenlerin yüksek katılım göstermesi halinde ülkedeki başbakanın kimliğini belirleyebileceğini söyledi.

Mansur Abbas, İsrail siyaseti içindeki Filistinlilerin bu seçimlerde öne çıkan partilerinin bir arada değil ayrı hareket etmesini, "siyasi ayrışma ve ideolojik akımlara" bağladı.

"Arap partileri bu gerçekliği yansıtıyor"

Arap toplumunun, "İslami hareket, milliyetçi, komünist, vatanperver gibi birçok tanımla ayrıştığına" işaret eden Abbas, "Doğal olan çoğulculuk ve daha fazla parti olması. Arap partileri de bu gerçekliği yansıtıyor. Bu partilerin tek listede toplanması bir istisnaydı, bunu denedik. Bu belki siyasi duruşumuzu güçlendirecekti. Tersi çıktı, başarısız bir deney oldu." diye konuştu.

"Arap seçmen, yeni başbakanın kimliğini belirleyebilir"

"Eğer Arap seçmen, hakkını kullanır, sandığa giderse yeni başbakanın kimliğini belirleyebilir. Fiiliyatta, İsrail'de Birleşik Liste'nin desteği olmadan bir hükümet kurulamaz. Biz bu durumu yinelemek, güçlendirmek ve yeni dönemde etkimizi artırmak istiyoruz.

İşler, Netanyahu, Lapid ya da (Savunma Bakanı Benny) Gantz'a bağlı değil, karar verecek olan Arap seçmen. Eğer ki sandığa gider ve büyük bir katılım gösterirse, bu seçimlerin kaderini belirler. Sandığa gitmez ve evde kalırsa da seçimler aşırı sağın lehine tamamlanır."





Netanyahu'ya kapıyı kapatmadı

Filistinli siyasetçi, Netanyahu'nun yeniden kendileriyle koalisyon arayışına girmesinin "seçim sonuçlarına bağlı olduğuna" işaret ederek "seçimlerden sonra Arap toplumunun çıkarlarına hangi sonucun hizmet edeceğini değerlendireceklerini" belirtti.

Netanyahu ile koalisyon olasılığını "çok düşük" olarak niteleyen Abbas, Yair Lapid liderliğindeki koalisyonun parçası olduklarını ve bir yıl öncekine benzer şekilde bir hükümet kurarak yola devam etmek istediklerini vurguladı.

Hükümette yer alma isteği

AA'nın haberine göre, İsrail'de partisi hükümette yer aldığı için Filistinli siyasi çevrelerden gelen eleştirileri yanıtlayan Abbas, "haklarını sadece Mecliste yer alarak değil hükümete ortak olarak da sağlamak istediklerini" bir yıllık koalisyon ortaklığı deneyiminin ardından bu yolda ilerlemek istediklerini vurguladı.

Koalisyon ortağı olduğu hükümetin tüm icraatlarını desteklemediklerinin ve Arap nüfusa yararlı adımlar için çalıştıklarının altını çizen Abbas, hükümette bulunduğu sırada Filistinliler için attıkları adımların hayata geçirilmeye başlandığını dile getirdi.