İsrail’den Bahreyn’e ilk resmi ziyaret

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İsrail tarafından yapılan ilk resmi ziyaret kapsamında Bahreyn'e geldi.

İsrail ve Bahreyn arasında yapılan ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasının ardından ilk kez bir İsrailli bakan, ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün resmi bir ziyaret için Bahreyn'e geldi. Manama Havalimanı'na iniş yapan Lapid, Bahreynli yetkililer tarafından karşılandı.

"İLK RESMİ VE TARİHİ ZİYARETİ TEMSİL EDİYORUZ"

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahreyn'e geldik. İsrail'in krallığa ilk resmi ve tarihi ziyaretini temsil etmekten gurur duyuyoruz. Sıcak karşılama için teşekkür ederiz." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lapid ve Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile Manama'daki İsrail büyükelçiliğinin açılışını yapacak ve ikili anlaşmalar imzalayacak.

İKİ ÜLKE ARASINDA UÇUŞLAR BAŞLIYOR

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada ise, iki ülke arasında Bahreyn merkezli Gulf Air tarafından gerçekleştirilecek haftalık 2 uçuş için bir anlaşma imzalanacağı belirtildi.

İki ülke arasında uçuş hattının açılışını yapacak olan İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll, “Bahreyn, İsrail devleti için önemli bir ticari destinasyondur ve iki ülke arasında uçuş hattı açılması, İsrail ekonomisine büyük katkı sağlayacak önemli bir stratejik adımdır." dedi.

İsrail ile Bahreyn arasında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

İLİŞKİLERİ NORMALLEŞTİRME ANLAŞMALARI PEŞ PEŞE İMZALANDI

Öte yandan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de, Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

Hartum yönetimi de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarması karşılığında 23 Ekim 2020'de İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı almıştı.

Sudan'ın ardından Fas da 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmıştı.