İsrail'den Batı Şeria’da ofis bskını: Fetih binası patlatıldı

İsrail ordusu, Gazze'den sonra Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik baskıcı uygulamaları devam ettiriyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, İsrail askerleri Nablus’un doğusundaki Balata Mülteci Kampı’nda bulunan Fetih Hareketi’ne ait ofise baskın düzenledi.

Kaynaklar, askerlerin binaya patlayıcı yerleştirdikten sonra bölgeden çekildiğini ve ardından infilakın gerçekleştiğini belirtti. Patlamayla birlikte ofiste yangın çıktığı ve ciddi yıkım oluştuğu ifade edildi.

ÇEVREDE TAHLİYE İDDİASI

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin patlama öncesinde ofisin çevresinde yaşayan Filistinlileri evlerini terk etmeye zorladığını öne sürdü. Olayla ilgili Fetih Hareketi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

DİĞER KENTLERDE DE BASKINLAR

Öte yandan İsrail ordusunun Ramallah, Cenin ve Beytüllahim illerine bağlı çeşitli köy ve beldelere de baskınlar düzenlediği bildirildi.

7 EKİM SONRASI ARTAN GERİLİM

İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak Batı Şeria’daki operasyonlarını da yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

Filistinli kaynaklar, öldürme, gözaltı, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin artırılması gibi uygulamaların sürdüğünü savunuyor. Bu süreçte atılan adımların Batı Şeria’nın fiili ilhakına zemin hazırladığı görüşü dile getiriliyor.

CAN KAYBI VE GÖZALTILAR

Ekim 2023’ten bu yana Batı Şeria’da düzenlenen operasyon ve saldırılarda en az 1112 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 11 bin 500 kişinin yaralandığı ve 22 bin kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Bölgedeki gelişmeler, uluslararası kamuoyunda yakından takip ediliyor.