İsrail'den Beyrut'a yeni hava saldırısı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM’deki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Saldırının Hizbullah lideri Nasrallah'a yönelik olduğu açıklandı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının hemen ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir dizi patlama sesi duyuldu.

ART ARDA 10 PATLAMA

Beyrut'un güney kesimlerinde meydana gelen yaklaşık 10 patlamanın ardından yoğun dumanlar yükselmeye başladı.

Olay yerine hızla intikal eden Lübnan sivil savunma ve itfaiye ekipleri, acil müdahale çalışmalarına başladı.

"HEDEF NASRALLAH'TI"

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Hagari, Hizbullah'ın merkez karargahını hedef aldıklarını, saldırının hedefinin Hizbullah lideri Nasrallah olduğunu söyledi.

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