İsrail'den Filistin topraklarında yerleşim adımı: 3 yeri yasallaştıracaklar Tel Aviv yönetimi, yeni yerleşimler için adım atacağını duyurdu. Açıklamada, "Yerleşim yerlerinde büyük şeyler oluyor" denildi.

AA

İsrail, işgal altında tuttuğu topraklarda yasa dışı faaliyetlerine devam ediyor.

Filistin toprakları, İsrail güçlerinin koruması altında Yahudi yerleşim yerlerine dönüştürülüyor.

Tel Aviv makamları, söz konusu topraklarda 3 yeni Yahudi yerleşim yerinin yasallaştırılması için karar aldı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde bulunan Beit Hogla, Avigail ve Asael yerleşimlerinin yasallaştırılacağını duyurdu.

"Yerleşim yerlerinde büyük şeyler oluyor"

Smotrich, şu ifadeleri kullandı:

Yerleşim yerlerinde büyük şeyler oluyor. Bunlar, İsrail devletinin yararına Batı Şeria'da yerleşimlerin geliştirilmesini önemseyen ırkçı, Siyonist ve sağcı ulusal hükümeti cesaretlendiriyor.



Halka, siyasetin değiştirileceği şeklinde söz verdik. Ağır ilerliyoruz. Tüm yerleşim hareketini ve orada ikamet edenleri tebrik ederiz.

Öte yandan bölgedeki yerleşimcilerin televizyon kanalı 7'de geçen haberde, İsrail ordusu Merkez Komutanlığı Komutanı'nın yerleşim bölgelerinin düzenlenmesi çalışmalarına başlanması kararına imza attığı aktarıldı.

300 yasa dışı ve kaçak yerleşim

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yaklaşık 300 yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)