İsrail’den Filistinliler için ‘aşk’ kısıtlaması

İsrail hükümeti Batı Şeria'yı ziyaret eden yabancılar için 97 sayfalık yeni kısıtlamaları duyurdu. Kısıtlamaya göre Filistinlilerle aşk yaşayan yabancılar, bunu resmi makamlara bildirecek.

İsrail hükümeti, Batı Şeria'yı ziyaret etmek isteyen yabancılara yönelik yeni kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

1967'den bu yana İsrail işgali altında olan bölgeye giren yabancılar için getirilen kısıtlamalar, Filistinlilerle yaşanan aşk ilişkisini resmi makamlara deklare etmeye kadar uzanıyor.

Aşk yaşayan, 30 gün içerisinde bildirecek

Filistinli kimliği bulunan bir kişi ile romantik bir ilişkiye başlayan yabancıların, bu durumu 30 gün içinde İsrailli yetkililere bildirmesi gerekecek.

Bunun yanı sıra bir Filistinli ile evlenen yabancılar evlilikten 27 ay sonra Batı Şeria'yı terk edecek ve en az 6 ay bölge dışında kalacak.

97 sayfalık kısıtlama

Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan yeni kısıtlamalar, toplam 97 sayfadan oluşuyor.

Bu kısıtlamaların, İsrail hükümetine göre 'güvenlik' için gerekli...

Özel hayatın ihlalinin ön planda tutulduğu kısıtlamalar, birçok sivil toplum örgütünün de tepkisini çekiyor.

Kararın iptali için mahkemeye başvuru yapıldı

Yeni kısıtlamaların Filistinlileri dünyadan tecrit etme amacı taşıdığını belirten sivil toplum kuruluşları, kararların iptal edilmesini istiyor.

İptal istemiyle ilgili İsrail Yüksek Mahkemesi'ne de başvuru yapıldı.

“Apartheid düzenlemeleri”

Filistin Kurtuluş Örgütü ise yeni kısıtlamalar için “tek devletin ve iki farklı sistemin gerçekliğini dayatan apartheid (Afrikaanca ‘ayrılık’) düzenlemeleri” nitelemesinde bulundu.