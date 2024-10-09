İsrail'den Gazze Şeridi'ne füze saldırısı: 16 Filistinli yaşamını yitirdi İsrail ordusuna ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin doğusunda ve orta kesiminde 3 eve hava saldırısı düzenledi.

AA

İsrail ordusu, havadan ve karadan Gazze'ye saldırmaya devam ediyor.

Son olarak, Filistin Kızılayı'ndan sağlık görevlileri, İsrail ordusuna ait bir savaş uçağının Gazze şehrinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'nde Ferhat ailesinin evini hedef alması sonucu aynı aileden 9 kişinin öldüğünü duyurdu.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, sağlık görevlileri, saldırıda yaşamını yitirenlerin evin enkazından çıkarılarak Gazze'deki Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildiğini aktardı.

İsrail ordusuna ait bir uçağın Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki En-Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Cemel ailesinin evini bombalaması sonucu da biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

1'i ÇOCUK 4 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık görevlileri, saldırıda ölen 3 kişinin cenazesinin yanı sıra yaralıları evin enkazından çıkararak kamptaki El-Avde Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan, Gazze Şeridi'nin orta kesimdeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda ise İsrail savaş uçağının El-Halidi ailesine ait evi hava saldırısıyla hedef alması sonucu biri çocuk dört kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)