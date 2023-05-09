İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, son günlerde Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Gazze'deki AA muhabiri, Acil Servis ekibinin, İsrail'in kentteki bir binayı vurması sonucu yaşamını yitiren bir kişiyi olay yerinden taşıdığını ve birkaç yaralıyı da hastaneye sevk ettiğini aktardı.

İsrail ordusu: "Hedef İslami Cihad Hareketi'ydi"

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İslami Cihad Hareketi'ne ait hedeflere saldırılar düzenlendiğini ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca açıklamada, ikinci bir emre kadar Gazze ile Erez ve Kerem Ebu Salim sınır kapılarının kapatıldığı kaydedildi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Tren seferleri durduruldu

Gelen bilgilere göre, saldırıların ardından Gazze sınırı boyunca Askalan ile Sederot kentleri arasındaki tren seferleri durduruldu.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Gazze İçişleri'nden açıklama

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada,

İşgal güçleri, kentin çeşitli bölgelerindeki hedeflere saldırılar düzenlerken, ulusal güvenlik ve bakanlığın çeşitli birimleri tarafından sahadaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ifadeleri yer aldı.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı