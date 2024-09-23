İsrail’den göçte rekor artış! İlk 7 ayda 40 bin İsrailli ülkeyi terk etti İsrail Merkezi İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, 2024'ün ilk 7 ayında 40 bin İsrailli yurt dışına göç etti. Son yıllarda "negatif göç" olgusundaki artış dikkat çekti.

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor.

Katliamlarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail, kadın, çocuk, yaşlı demeden öldürmeye devam ediyor.

İsraillilerin ise Binyamin Netanyahu'ya olan tepkileri artışta..

Kanal 13 televizyonunun İsrail Merkezi İstatistik Dairesinden aktardığı habere göre, İsraillilerin yurt dışına göçünde dikkate değer bir yükseliş kaydedildi.

ARTIŞ İSTATİSTİKLERE YANSIDI

"Negatif göç" olgusundaki büyük artışı ortaya koyan yeni istatistiğe göre, Ocak 2024-Temmuz 2024 döneminde 40 binden fazla İsrailli ülkeyi terk etti.

Aynı istatistiğe göre, 2023 yılı içinde yaklaşık 55 bin 300 İsrailli yurt dışına göç etti. Aynı yıl içinde 27 bin kişi İsrail'e geri döndü veya başka bir ülkeden İsrail'e göç etti.

2022 yılında yaklaşık 38 bin İsrailli yurt dışına göç ederken 23 bin kişi İsrail'e geri döndü veya göç etti.

2021 yılında İsrail'den ayrılanların sayısı 31 bin, geri dönenlerin sayısı ise 29 bin oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)