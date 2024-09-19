İsrail'den Hamas ile esir takasına ilişkin yeni teklif İsrail'in olası esir takası anlaşmasına yönelik, yeni şartlar içeren bir teklif sunduğu öne sürüldü.

AA

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarının durdurması amacıyla ateşkes müzakereleri sürüyor.

Bu kapsamda, İsrail'in Hamas ile olası esir takasına ilişkin yeni bir teklifte bulunduğu ve teklifin İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılması, Gazze’deki saldırıların sona ermesi ve Filistinli tutukluların serbest bırakılması gibi maddeleri içerdiği aktarıldı.

Ayrıca, önerilen planın “Gazze’nin silahsızlandırılması ve yeni bir yönetim sistemi getirilmesini” de içerdiği iddia edildi.

TEKLİF NELERİ KAPSIYOR

Ulaşılan bilgilerde, teklifte, Gazze’deki İsrailli esirlerin tek seferde serbest bırakılacağı, buna karşılık Gazze’deki saldırıların duracağı, Filistinli tutukluların serbest bırakılacağı ve Hamas yönetiminin de Gazze’den güvenli bir şekilde çıkmasının öngörüldüğü bildirildi.

Ayrıca, Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin ailelerinin oluşturduğu Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumundan yapılan açıklamada, İsrail’in teklifini memnuniyetle karşıladıkları belirtilerek, hükümetin tüm üyelerini teklifi kamuoyuna açık bir şekilde destekleme çağrısı yapıldı.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

öte yandan, söz konusu teklifin, ABD’li yetkililerle geçen hafta yapılan bir toplantı sırasında sunulduğu açıklandı.

Gazze Şeridi'nde saldırılar sürerken, ateşkes müzakereleri ise yürütülmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)