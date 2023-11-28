İsrail'den insani aranın uzatılması için serbest bırakılacak 50 Filistinli esirin listesine onay İsrail hükümetinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için iki gün boyunca İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak 50 Filistinli kadın esirin listesini onayladığı bildirildi.

AA & Ensonhaber

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nden çatışmalara verilen insani aranın uzatılması için İsrailli esirlerin bırakılması halinde hapishanelerden salıverilecek 50 Filistinli kadın esirin isim listesini onaylandı.

Ateşkesin uzatılması mutabakatında serbest bırakılacak 60 Filistinli esirden kalan 10'unun çocuklardan oluşması bekleniyor.

2 gün uzatıldı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat TSİ 08.00'de uygulamaya girmişti.

Mutabakat çerçevesinde dört gün boyunca Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki toplam 150 Filistinlinin serbest bırakılması planlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda insani aranın 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını duyurmuştu.

Mutabakat kapsamında her gün 10 İsrailli esirin serbest bırakılması karşılığında insani aranın 24 saat daha uzatılacağı, böylece iki gün daha devam etmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.