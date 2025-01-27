İsrail'den İran askerlerine yönelik kararı: Casusluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandılar

AA

Hayfa'da 21 yaşındaki Yuri Eliasfov ve Georgi Andrayev adlı askerler, "ciddi güvenlik suçları" işledikleri şüphesiyle ocak ayının başında tutuklandı.

Konuya ilişkin açıklama, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve İsrail polisinden geldi.

'İRANLILARA ÇALIŞMAK' KONUSUNDA İKNA ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Şin-Bet ve İsrail polisince yürütülen soruşturmada, Eliasfov'un aylardır İranlı bir görevliyle iletişim halinde olduğu ve para karşılığında bilgi paylaştığı sonucuna varıldığı aktarıldı.

Eliasfov'un İsrail ordusunun hava savunma biriminde çalıştığı ve görevi sırasında eriştiği gizli belgeleri İran'a aktardığı öne sürülürken, şahsın ayrıca arkadaşı Andrayev'i de "İranlılara çalışmak" konusunda ikna ettiği ileri sürüldü.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANACAK

Andrayev'in bu doğrultuda aldığı talimatla duvarlara eski İran lideri Humeyni'ye atıfla "Ruhullah'ın çocukları" gibi İran lehine sloganlar yazdığı ifade edildi.

Casuslukla suçlanan askerlerden Eliasfov'un paylaştığı bilgiler karşılığında 2 bin 500 ABD doları, Andrayev'in ise sadece 50 ABD doları kazandığı belirtildi.

Polis açıklamasında, 2 şüpheli hakkında önümüzdeki günlerde iddianame hazırlanacağı ve İran'ın sosyal medya aracılığıyla İsraillileri safına katmaya çalıştığı ifade edildi.

"SAVAŞ ZAMANINDA DÜŞMANA YARDIM ETMEKLE SUÇLANIYOR"

İsrail devlet televizyonu KAN ise askerlerden birinin muvazzaf diğerinin ise yedek olduğu bilgisini paylaştı.

Maariv gazetesi de konuya ilişkin haberinde, soruşturmada görevli Sarit Peretz isimli yetkilinin ifadelerini aktardı.

Buna göre Peretz, şöyle dedi:

Yuri Eliasfov savaş zamanında düşmana yardım etmekle suçlanıyor, bu, kanunlardaki en ağır suçtur ve cezası ömür boyu hapis ya da ölümdür. Yuri'den videoyu alan ve bu sistemleri anlayan kişi İsrail devletine karşı harekete geçebilir ki bu çok tehlikelidir. Video çok hassas bilgiler içeriyordu.

Geçen aylarda Şin Bet ve İsrail polisi, İran istihbaratıyla iletişim kurdukları gerekçesiyle çok sayıda İsraillinin tutuklandığını duyurmuştu.