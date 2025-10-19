İsrail'den işgal altındaki Tubas kentine saldırı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusundan büyük bir güç buldozerlerle Tubas kentine baskın düzenledi.

Haberde, iki buldozer eşliğinde ek takviye kuvvetlerin bölgeye geldiği ve Tubas kentine saldırı başlatıldığı kaydedildi.

İSRAİL GÜÇLERİ TUBAS’TA CADDE VE MAHALLELERE BASKIN DÜZENLEDİ

Kentin güney girişini toprak yığarak kapatan İsrail güçleri, kent merkezinde bir ana caddeyi buldozerlerle tahrip etti.

Tubas ve Ürdün Vadisi Valisi Ahmed el-Esad ise "İşgal ordusu şehre geniş çaplı askeri saldırı başlattı, kentin güney girişini toprakla kapattı ve şehir merkezinde buldozerlerle kazı yapıyor." ifadesini kullandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA da İsrail'e bağlı birliklerin, keskin nişancılar eşliğinde kentin mahallelerine konuşlanarak çok sayıda eve baskın düzenlediğini aktardı.

İsrail ordusu, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinde meydana gelen patlamada 2 askerinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin olduğu bölgede bir kişinin patlayıcı attığı belirtilmişti.