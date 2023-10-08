İsrail'den itiraf: Ciddi istihbarat hatasını kabul ediyoruz İsrailli bir yetkili, istihbarat konusunda zafiyet gösterdiklerini söyledi. Savaşın haftalarca devam edeceği belirtildi. Uluslararası basın, Tel Aviv'in istihbarat açığına göndermede bulundu.

AA & Ensonhaber

Orta Doğu, İsrail'e düzenlenen saldırıları konuşuyor.

Hamas'ın düzenlediği saldırıların ardından yapılan sızma girişimlerinde çok sayıda İsrailli ele geçirildi.

Karşılık veren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya saldırılar düzenledi.

Ciddi istihbarat başarısızlığı

İsrail merkezli Kanal 13'e göre, İsrailli yetkililer, ani saldırı konusunda istihbarat zafiyeti olduğunu kabul etti.

İsrailli bir yetkili, 'ciddi istihbarat başarısızlığını' kabul ettiklerini söyledi. Aynı yetkili, savaşın 'haftalarca' devam edeceğini düşündüğünü belirtti.

BBC: Saldırı şaşırtıcı

İstihbarat açığı, İngiltere merkezli BBC tarafından da gündeme getirildi. "İsrail istihbaratı Gazze'den büyük saldırıyı nasıl durduramadı?" başlıklı haberde, düzinelerce silahlı Filistinlilerin, İsrail ile Gazze Şeridi arasındaki sınırı geçmeyi başardığı ve Gazze'den İsrail'e binlerce roket atıldığına dikkat çekildi.

İsrail iç istihbaratı Şin Bet'in, dış istihbarat birimi Mossad'ın ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ortak çabaları göz önüne alındığında, saldırının öngörülememesinin "şaşırtıcı" olduğu kaydedildi.

Harekete geçemediler

Haberde, istihbarat elde edildiyse bile harekete geçilemediği aktarılarak şöyle denildi:

İsrail, tartışmasız Orta Doğu'daki en kapsamlı ve en iyi finanse edilen istihbarat servislerine sahip.



Filistinli grupların yanı sıra Lübnan, Suriye ve diğer yerlerde muhbirleri ve ajanları var.



Yerde, Gazze ile İsrail arasındaki sınır çiti boyunca kameralar, yer hareketi sensörleri ve düzenli ordu devriyeleri var.

"İsraillilerin gözünün önünde..."

Dikenli tellerle kaplı çitin, bu saldırıda meydana gelen türden sızmayı tam olarak önleyecek bir "akıllı bariyer" olduğu varsayıldığı belirtilerek şu notlara yer verildi:

Ancak Hamas, buldozerlerle bu yolu aşarak, tellerde delikler açarak ya da denizden ve yamaç paraşütüyle İsrail'e girdiler.



İsraillilerin gözünün önünde binlerce roketin stoklanıp ateşlenmesini içeren böylesine koordineli, karmaşık bir saldırıya hazırlanmak ve bunu gerçekleştirmek, Hamas tarafından olağanüstü düzeyde operasyonel güvenlik gerektirmiş olmalı.

Reuters: İstihbarat boşlukları var

İsrail güvenlik güçlerinin, Hamas saldırısının istihbarat boşluklarını ortaya çıkarmasından sonra sorularla karşı karşıya kaldığını aktaran Reuters, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski başkanı emekli General Giora Eiland'ın tespitini paylaştı:

İsrail çok iyi koordine edilmiş bir saldırı karşısında şaşkına döndü.

ABD'li yetkili: İstihbarat hatası

ABD'nin Orta Doğu'dan sorumlu eski ulusal istihbarat görevlisi yardımcısı Jonathan Panikoff, "Bu bir istihbarat hatasıydı; başka türlüsü olamazdı." dedi.