İsrail'den, Lübnan sınırına askeri yığınak İsrail, Lübnan'a olası kara harekatı için hazırlıklarını sürdürürken Lübnan sınırına yakın bir noktada konuşlanan İsrail tankları görüntülendi.

Haber Merkezi

Gazze'yi kan gölüne çeviren katil İsrail ordusu, gözünü Lübnan'a çevirdi.

42 bine yakın günahsız sivili bombardıman yağmurunda katlederek tarihin en kanlı soykırımlarından birine girişen İsrail ordusu, şimdi de hava harekatı ile bomba yağdırdığı Lübnan'a girmeye hazırlanıyor.

İSRAİL TANK BİRLİKLERİ LÜBNAN SINIRINDA

Bu kapsamda günlerdir hava harekatlarını yoğunlaştıran İsrail yönetimi, kuzey sınırına da askeri yığınak yapıyor.

Olası kara harekatı için binlerce tank, Lübnan sınırına yakın bir noktaya konuşlandırıldı.

Konuşlanan İsrail tank birlikleri sahada görüntülendi.

SALDIRILAR ARTACAK AÇIKLAMALARI

Uzun süredir Lübnan'a yönelik saldırıların artırılacağına yönelik açıklamalar yapılıyordu.

İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yayımladığı görüntülü açıklamada, Hizbullah'a yönelik saldırılarla ilgili mesaj vermişti.

Gallant, son haftalarda Hizbullah'ı "ağır şekilde vurduklarını" ve bunu da artıracaklarını dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı, İsrail'in kuzeyinde yerinden edilenleri evlerine geri getirmekte kararlı olduklarını kaydetti.

⁠İSRAİL’İN LÜBNAN’A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 748 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.