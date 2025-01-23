İsrail'den, Lübnan'ın güneyinden çekilmek için ABD'den ek süre talebi

AA

İsrail'in ABD'den ek süre talep ettiği yönünde iddialar gündeme geldi..

Söz konusu iddialar sonrası İsrail devlet televizyonu KAN, ek süre talebi yönündeki haberleri doğruladı.

ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE BASKI

İsrail Bakanlar Kurulunun bu akşam kısmi çekilmeyi görüşmek üzere toplanacağı bildirildi.

Haberde, ABD'nin İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden zamanında çekilmesi yönünde baskı yapmasına rağmen İsrail'in bu talepte bulunduğu kaydedildi.

İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerinin, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelere konuşlanma konusunda yavaş kalmasını eleştirdiği belirtildi.

5 NOKTADA KALMA TALEBİ

Ateşkesi çok kez ihlal ettiği rapor edilen İsrail'in dün ABD'den ateşkes anlaşması kapsamında Lübnan'dan çekilmek için ek süre istediği iddia edilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'tan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalması talebinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

İsrailli güvenlik yetkililerinin, Hizbullah'ın Lübnan ordusunun yardımıyla ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle çekilmenin ertelenmesi yönünde görüş beyan ettiği aktarılmıştı.

"İSRAİL LÜBNAN'DA HERHANGİ BİR ASKERİ SALDIRIDA BULUNMAYACAK "

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

İSRAİL ATEŞKES İHLALLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürüyor.